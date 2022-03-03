Российское вторжение: актуальная обстановка на утро четверга
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Оккупанты продолжают вести огонь по гражданским булдівлях, людях, кораблях, и захватывать в плен моряков в акватории Черного моря. Впервые российские военные преступники признали факт массовой гибели и ранений собственных солдат. Об этом информирует УНН со ссылкой на Минобороны.
Детали
На Волынском направлении противник продолжает проводить демонстрационные действия вдоль государственной границы.
На Полесском направлении враг пытается проводить наступательные действия в районе населенных пунктов Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов. Отмечено дальнейшее развертывание полевых логистических лагерей в районах Бородянки, Катюжанки и Гавронщини.
На Северском направлении российские оккупанты пытаются избегая боевых столкновений с ВС Украины, стараются добраться до северных окраин Киева, но безуспешно.
Вражеские части и подразделения сосредоточились в районах населенных пунктов Барышевка, новая Басань, Любеч. Частью сил к БТГр из состава 200 омсбр 14 АК Северного флота ВС РФ, которая фактически потеряла боеспособность, осуществляет перегруппировку и пытается наступать в направлении на Бровары и Киев.
На Слобожанском направлении враг проводит наступательную операцию в районах населенных пунктов Золочев, Харьков, Балаклея, пытается продолжить наступление в направлении Лозовой, катастрофически потребует восполнения потерянной техники и личного состава.
На Донецком направлении оккупанты при поддержке артиллерии продолжают наступательные действия в районах населенных пунктов Новый Айдар, Волноваха и Мариуполь. Главной цели, по захвату Мариуполя и выходу на административную границу Донецкой и Луганской областей противник так и не достиг.
В Черноморской операционной зоне корабельные группы Черноморского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблях и захватывать в плен моряков.
Впервые русские военные преступники признали факт массовой гибели и ранений собственных солдат. Во время очередного, вечернего брифинга официальный представитель российского Министерства обороны РФ обнародовал собственную информацию о потерях российских оккупационных войск в Украине: 498 погибших и 1597 раненых.
Часть сил противника продолжает действия в районах населенных пунктов Энергодар, Васильевка, Токмак, Новопетровка. После перегруппировки и ввода оперативных резервов из состава 205 отдельной мотострелковой бригады 49 общевойсковой армии ВС РФ продолжает наступление с целью выйти на окраине Запорожья и Мариуполя.
В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда ЧФ РФ в составе четырех больших десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении м. Одесса.
Киев и другие города Украины страдают от ракетно-бомбовых ударов противника.