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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Вторгнення РФ: окупанти втратили 9 тисяч осіб від початку війни

Вторгнення РФ: окупанти втратили 9 тисяч осіб від початку війни

Київ • УНН

 • 138307 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Від початку війни в Україні, яку ініціювала Російська Федерація, російські ворожі сили втратили вже 9 тисяч осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, пише УНН.

Деталі

З 24.02 до 03.03 окупанти орієнтовно втратили 9000 військових. Окрім того, окупанти зазнали таких втрат:

- танків ‒ 217 одиниць,

- бойових броньованих машин ‒ 900 одиниць,

- артилерійських систем – 90,

- РСЗВ / MLRS - 42,

- засоби ППО - 11,

- літаків / aircraft – 30 одиниць (інформація уточнюється),

- гелікоптерів / – 31 одиниця (інформація уточнюється);

- автомобільної техніки - 374,

- легкі швидкісні катер - 2 одиниць,

- цистерн з ПММ - 60,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Як зазначили, дані уточнюють. Підрахунки ускладнюються високою інтенсивністю бойових дій.

Додамо

Вже тиждень військові Збройних сил України дають відсіч російським окупантам, які злякалися ганебної поразки і почали здійснювати злочини проти людяності.

Бойовики обстрілюють лікарні, вбивають жінок та дітей. Це вже не армія – це звичайні боягузи і терористи. Попереду ще багато випробувань.

Генеральний штаб Збройних сил України звернувся до всіх українських інтернет-користувачів з проханням не публікувати оперативну інформацію про обстріли в режимі реального часу.

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