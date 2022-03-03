Вторгнення РФ: окупанти втратили 9 тисяч осіб від початку війни
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Від початку війни в Україні, яку ініціювала Російська Федерація, російські ворожі сили втратили вже 9 тисяч осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, пише УНН.
Деталі
З 24.02 до 03.03 окупанти орієнтовно втратили 9000 військових. Окрім того, окупанти зазнали таких втрат:
- танків ‒ 217 одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 900 одиниць,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ / MLRS - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків / aircraft – 30 одиниць (інформація уточнюється),
- гелікоптерів / – 31 одиниця (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катер - 2 одиниць,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
Як зазначили, дані уточнюють. Підрахунки ускладнюються високою інтенсивністю бойових дій.
Додамо
Вже тиждень військові Збройних сил України дають відсіч російським окупантам, які злякалися ганебної поразки і почали здійснювати злочини проти людяності.
Бойовики обстрілюють лікарні, вбивають жінок та дітей. Це вже не армія – це звичайні боягузи і терористи. Попереду ще багато випробувань.
Генеральний штаб Збройних сил України звернувся до всіх українських інтернет-користувачів з проханням не публікувати оперативну інформацію про обстріли в режимі реального часу.