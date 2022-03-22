Вторжение РФ: количество сбитых украинскими воинами российских самолетов достигло 100
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Количество самолетов рашистских оккупантов, сбитых украинскими воинами с начала вторжения, кажется сегодня перевалило за 100. Об этом в Facebook сообщил советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович, пишет УНН.
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"По предварительным данным, есть 100 российский самолет. Сбит над Мариуполем. И еще + 2 над Днепропетровщиной", - написал советник главы ОП в Facebook.
Ранее
Как писал УНН, украинские защитники сегодня сбили самолет российских оккупантов в Мариуполе.
Кроме того, подразделения, находящиеся в оперативном подчинении одной из зенитных ракетных частей Днепропетровщины, в течение дня во вторник уничтожили три вражеских воздушных цели на Слобожанском направлении - дрон и два самолета.
Напомним
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 22 марта общие боевые потери рф в результате вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют 15 300 человек.