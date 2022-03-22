Вторгнення рф в Україну: окупанти втратили приблизно 15 300 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Загальні бойові втрати рф внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять 15 300 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 22.03 орієнтовно такі:
особового складу — приблизно 15 300 осіб,
танків — 509 од.,
бойових броньованих машин — 1556 од.,
артилерійських систем — 252 од.,
РСЗВ — 80 од.,
засоби ППО — 45 од.,
літаків — 99 од.,
гелікоптерів — 123 од.,
автомобільної техніки — 1000 од.,
кораблі/катери — 3 од.,
цистерн з ПММ — 70,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35,
спеціальна техніка — 15.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Бий окупанта! Разом переможемо!" — написали у штабі.
Нагадаємо
За даними Генштабу ЗСУ, окупанти мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Аналогічною є ситуація з пальним.