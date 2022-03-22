Вторгнення рф в Україну: окупанти втратили приблизно 15 300 осіб

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 22.03 орієнтовно такі:

особового складу — приблизно 15 300 осіб,

танків — 509 од.,

бойових броньованих машин — 1556 од.,

артилерійських систем — 252 од.,

РСЗВ — 80 од.,

засоби ППО — 45 од.,

літаків — 99 од.,

гелікоптерів — 123 од.,

автомобільної техніки — 1000 од.,

кораблі/катери — 3 од.,

цистерн з ПММ — 70,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35,

спеціальна техніка — 15.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Бий окупанта! Разом переможемо!" — написали у штабі.

Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Аналогічною є ситуація з пальним.