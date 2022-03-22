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Окупанти мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні - Генштаб

Окупанти мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні - Генштаб

Київ • УНН

 • 179826 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. У противника не зникли суттєві проблеми із забезпеченням своїх військ. За наявною інформацією, російські окупаційні війська, що діють на території України мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Аналогічною є ситуація з пальним, поповнення яким, здійснюється шляхом перевезення автоцистернами, повідомили у Генштабі ЗСУ, передає УНН.

Деталі 

Суттєвих змін в положені та характері дій сил оборони протягом останньої доби не відзначено. Проте, Збройні Сили України та інші складові Сил оборони продовжували завдавати удари по угрупованнях військ ворога, який намагався утримати захоплені рубежі та досягли успіху на окремих напрямках.

Підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України та протиповітряної оборони Сухопутних військ за попередню добу було уражено понад 9 повітряних цілей ворога. Це 1 літак, 6 БПЛА та 2 вертольоти, кількість збитих ракет уточнюється.

Крім того, авіація Повітряних Сил завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки та живої сили противника, вела повітряні бої і здійснювала перехоплення повітряних цілей. Відзначено більш активні дії авіації ворога за останню добу.

У противника не зникли суттєві проблеми із забезпеченням своїх військ. За наявною інформацією, російські окупаційні війська, що діють на території України мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Аналогічною є ситуація з пальним, поповнення яким, здійснюється шляхом перевезення автоцистернами. Трубопровідне сполучення для забезпечення потреб угруповання військ окупантам організувати не вдалося.

В Охтирському районі Сумської області, зафіксовано факти непокори російських військовослужбовців. Близько 300 окупантів відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій, та, на 70 одиницях техніки, залишили район проведення операції.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області, зважаючи на великі втрати в живій силі, противник продовжує проводити мобілізацію громадян квазіутворення "ЛНР". Значна частина жителів не підтримує політику окупантів, не має бажання брати до рук зброю та переховується від представників окупаційної влади.

Показовим є те, що мобілізація проводиться хаотично, люди яких мобілізують розподіляються не за спеціальностями, більшість з них немає ніякої військової спеціальності, тому що ніколи не проходили військової служби. З громадянами, що мають російські паспорти підписуються контракти, хто має лише паспорт псевдореспубліки – оформлюється як доброволець.

На Донецькому та Луганському напрямках противник продовжує спроби просунутись та закріпитись, але успіху не має.

Українські захисники та захисниці відбили 13 атак ворога та знищили 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі.

Підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб.

Крім того, оборонці Маріуполя знищили патрульний катер “Раптор” та комплекс радіоелектронної боротьби “Леєр-3”.

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