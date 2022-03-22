Голова ОДА: рф вже ввела весь резерв для першого удару по Україні

Цитата

"Все, що формувалося для першого удару, вже введено. Останні резерви кидаються зараз туди, де Операція об’єднаних сил. Буквально 3 дні назад бачив там введення нових груп. Тут ми бачимо пересування одного-двух резервів, поки інших не бачимо. Ми знаємо що формуються відповідні резервні частини, проводиться в росії частково прихована мобілізація, противник намагається наростити сили, щоб продовжити виконання задачі", - сказав Павлюк.

Деталі

За словами Павлюка, оскільки підготовлені резерви закінчуються, ворог переходить до створення смуг оборони, щоб ми не могли його легко вибити.

"В Київській області вони в основному закріпилися. Роблять смугу, очікуючи резерви. По півдню в багатьох місцях вони також закріпляються. По сходу, де вийшли до наших позицій, також закріпляються", - додав він.

Доповнення

Також в інтерв'ю Павлюк сказав: треба втримати ворога з боку Бучі та Гостомеля, які знаходяться під окупацією, і не дати російським загарбникам можливості наступу на Київ.