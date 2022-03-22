Председатель ОГА: рф уже ввела весь резерв для первого удара по Украине

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"Все, что формировалось для первого удара, уже введено. Последние резервы бросаются сейчас туда, где Операция объединенных сил. Буквально 3 дня назад видел там введение новых групп. Здесь мы видим передвижение одного-двух резервов, пока других не видим. Мы знаем что формируются соответствующие резервные части, проводится в россии частично скрытая мобилизация, противник пытается нарастить силы, чтобы продолжить выполнение задачи", - сказал Павлюк.

Детали

По словам Павлюка, поскольку подготовленные резервы заканчиваются, враг переходит к созданию полос обороны, чтобы мы не могли его легко выбить.

"В Киевской области они в основном закрепились. Делают полосу, ожидая резервы. По югу во многих местах они также закрепляются. По Востоку, где вышли к нашим позициям, также закрепляются", - добавил он.

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Также в интервью Павлюк сказал: надо удержать врага со стороны Бучи и Гостомеля, которые находятся под оккупацией, и не дать русским захватчикам возможности наступления на Киев.