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Председатель ОГА: рф уже ввела весь резерв для первого удара по Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Резервы войск, которые формировались россией для первого удара по Украине, уже введены на территорию нашего государства. Об этом в интервью Радио Свобода заявил руководитель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк, передает УНН.

Цитата

"Все, что формировалось для первого удара, уже введено. Последние резервы бросаются сейчас туда, где Операция объединенных сил. Буквально 3 дня назад видел там введение новых групп. Здесь мы видим передвижение одного-двух резервов, пока других не видим. Мы знаем что формируются соответствующие резервные части, проводится в россии частично скрытая мобилизация, противник пытается нарастить силы, чтобы продолжить выполнение задачи", - сказал Павлюк.

Детали

По словам Павлюка, поскольку подготовленные резервы заканчиваются, враг переходит к созданию полос обороны, чтобы мы не могли его легко выбить.

"В Киевской области они в основном закрепились. Делают полосу, ожидая резервы. По югу во многих местах они также закрепляются. По Востоку, где вышли к нашим позициям, также закрепляются", - добавил он.

Дополнение

Также в интервью Павлюк сказал: надо удержать врага со стороны Бучи и Гостомеля, которые находятся под оккупацией, и не дать русским захватчикам возможности наступления на Киев.

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