Потрібно не дати ворогу перейти річку Ірпінь і піти на Київ – голова ОДА

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"Поки що під окупацією – що Буча, що Гостомель, що повністю регіон, там поки що ніяких дій ми робити не можемо. Нам треба втримати противника на його спробах перейти річку Ірпінь і перейти в наступ на Київ. Поки що потенціал не дає нам можливості перейти до наступальних дій у цьому напрямку, тільки локально. Ми нарощуємо потенціал, а у ворога він зменшується…", - заявив він.

Нагадаємо

Російські окупанти найближчим часом можуть здійснити спробу форсування річки Ірпінь.