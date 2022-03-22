Потрібно не дати ворогу перейти річку Ірпінь і піти на Київ – голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Треба втримати ворога з боку Бучі та Гостомеля, які знаходяться під окупацією, і не дати російським загарбникам можливості наступу на Київ. Про це керівник Київської обласної Військової адміністрації Олександр Павлюк сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, інформує УНН.
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"Поки що під окупацією – що Буча, що Гостомель, що повністю регіон, там поки що ніяких дій ми робити не можемо. Нам треба втримати противника на його спробах перейти річку Ірпінь і перейти в наступ на Київ. Поки що потенціал не дає нам можливості перейти до наступальних дій у цьому напрямку, тільки локально. Ми нарощуємо потенціал, а у ворога він зменшується…", - заявив він.
Нагадаємо
Російські окупанти найближчим часом можуть здійснити спробу форсування річки Ірпінь.