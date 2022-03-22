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Потрібно не дати ворогу перейти річку Ірпінь і піти на Київ – голова ОДА

Потрібно не дати ворогу перейти річку Ірпінь і піти на Київ – голова ОДА

Київ • УНН

 • 245763 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Треба втримати ворога з боку Бучі та Гостомеля, які знаходяться під окупацією, і не дати російським загарбникам можливості наступу на Київ. Про це керівник Київської обласної Військової адміністрації Олександр Павлюк сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, інформує УНН.

Цитата

"Поки що під окупацією – що Буча, що Гостомель, що повністю регіон, там поки що ніяких дій ми робити не можемо. Нам треба втримати противника на його спробах перейти річку Ірпінь і перейти в наступ на Київ. Поки що потенціал не дає нам можливості перейти до наступальних дій у цьому напрямку, тільки локально. Ми нарощуємо потенціал, а у ворога він зменшується…", - заявив він.

Нагадаємо

Російські окупанти найближчим часом можуть здійснити спробу форсування річки Ірпінь.

Українські Національні Новини

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