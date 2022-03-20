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Окупанти можуть спробувати здійснити форсування річки Ірпінь

Окупанти можуть спробувати здійснити форсування річки Ірпінь

Київ • УНН

 • 200083 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Російські окупанти найближчим часом можуть здійснити спробу форсування річки Ірпінь. Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація, передає УНН.

Цитата

«Основним завданням ворога залишається оточення/захоплення міста Київ з північного та північно-західного напрямків. Не виключається, що найближчим часом ворог здійснить спробу форсування р. Ірпінь», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що ворожі угруповання проводять ротацію та доукомплектацію складу. Активно ведеться повітряна розвідка позицій наших військ. Загарбник намагається налагодити логістику.

«Йде неприцільний, хаотичний обстріл житлових масивів та інфраструктури населених пунктів поблизу столиці. В усіх районах продовжується робота з нарощування оборони», - зазначається в повідомленні.

Наголошується, що сили оборони – в підвищеній боєготовності. Зміцнюються блокпости, зводяться фортифікаційні оборонні споруди.

Доповнення

На Поліському напрямку окупанти намагаються закріпитись на захоплених рубежах, очікують посилення угруповання за рахунок прибуття резервів, проводять підготовку до наступу на Київ.

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