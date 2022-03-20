Оккупанты могут попытаться осуществить форсирование реки Ирпень

Цитата

"Основной задачей врага остается окружения/захвата города Киев с северного и северо-западного направлений. Не исключается, что в ближайшее время враг осуществит попытку форсирования р. Ирпень", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что вражеские группировки проводят ротацию и доукомплектацию состава. Активно ведется воздушная разведка позиций наших войск.

"Идет неприцельный, хаотичный обстрел жилых массивов и инфраструктуры населенных пунктов вблизи столицы. Во всех районах продолжается работа по наращиванию обороны", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что силы обороны - в повышенной боеготовности. Укрепляются блокпосты, возводятся фортификационные оборонительные сооружения.

Дополнение

На Полесском направлении оккупанты пытаются закрепиться на захваченных рубежах, ожидают усиление группировки за счет прибытия резервов, проводят подготовку к наступлению на Киев.



