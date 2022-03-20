Оккупанты могут попытаться осуществить форсирование реки Ирпень
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Российские оккупанты в ближайшее время могут осуществить попытку форсирования реки Ирпень. Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация, передает УНН.
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"Основной задачей врага остается окружения/захвата города Киев с северного и северо-западного направлений. Не исключается, что в ближайшее время враг осуществит попытку форсирования р. Ирпень", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что вражеские группировки проводят ротацию и доукомплектацию состава. Активно ведется воздушная разведка позиций наших войск.
"Идет неприцельный, хаотичный обстрел жилых массивов и инфраструктуры населенных пунктов вблизи столицы. Во всех районах продолжается работа по наращиванию обороны", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что силы обороны - в повышенной боеготовности. Укрепляются блокпосты, возводятся фортификационные оборонительные сооружения.
Дополнение
На Полесском направлении оккупанты пытаются закрепиться на захваченных рубежах, ожидают усиление группировки за счет прибытия резервов, проводят подготовку к наступлению на Киев.