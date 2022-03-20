Окупанти проводять підготовку до наступу на Київ – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На Поліському напрямку окупанти намагаються закріпитись на захоплених рубежах, очікують посилення угруповання за рахунок прибуття резервів, проводять підготовку до наступу на Київ. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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«На Поліському напрямку ворог намагається закріпитись на захоплених рубежах, очікує посилення угруповання за рахунок прибуття резервів, проводить підготовку до наступу на столицю України - місто Київ»,- йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на Сіверському напрямку активних наступальних дій не проводилось. Ворог продовжує перегрупування та зосередження сил і засобів для відновлення наступальних дій. По позиціях окупантів українські оборонці нанесли вогневе ураження. Зазнавши численних втрат, противник змушений перейти до оборони, вдається до мінування місцевості.
«На Слобожанському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили. На території Бєлгородської області, поблизу Державного кордону України, виявлені позиції артилерії великої потужності. Ворог не полишає намірів встановити контроль над містом Ізюм, але втратив боєздатність своїх підрозділів та зупинений»,- зазначається в повідомленні.
На Донецькому напрямку головні зусилля ворог зосереджує на штурмі населених пунктів Рубіжне, Сєверодонецьк, Попасна. Намагався прорвати оборону українських військ у районі населеного пункту Верхньоторецьке, зазнав втрат, успіху не мав.
Окрім того, продовжується блокування та обстріли міста-героя Маріуполя.
«На Південнобузькому напрямку активних наступальних дій не велось, на окремих напрямках ворог перейшов до оборони», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Повідомлялося, що Збройні сили України ведуть роботу по укріпленню третього, дальнього кільця оборони Києва.