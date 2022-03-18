Українські військові укріплюють третє кільце оборони Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Збройні сили України ведуть роботу по укріпленню третього, дальнього кільця оборони Києва. Про це заявив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Грузевич під час брифінгу в Медіа Центрі Україна, передає УНН.
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"Київ – головне, стратегічне завдання нашого ворога. Столиця, як планували окупанти, за три дні не здалась, завдяки роботі не лише військових, але і всіх правоохоронних органів та сил оборони”, - сказав Грузевич.
Деталі
За його словами, на сьогодні, по Правому берегу ворог зупинений майже на 70 кілометрів, що унеможливлює ведення вогню, окрім ракетних обстрілів. По Лівому берегу його зупинили.
“Але противник цинічно розстрілює нашу інфраструктуру. Для ворога перекриваються основні шляхи наступу. Кожне місто готується як оборонний форт. Раніше було створено два кола оборони. На Броварському та Бориспільському напрямку противник відмовився від наступальних дій. ЗСУ веде роботу по укріпленню третього, дальнього кільця оборони", - розповів Грузевич.
Він зазначив, що навколо столиці діє система ППО. На жаль, ракети, які збиваються, падають на місто та завдають шкоди інфраструктурі.
"Два складних напрямки, з яких противник наносить ракетні удари – з Чорного моря і зі сторони Білорусі. Розроблена ефективна система, коли ракети намагаються знищити на підльоті. Наразі йде робота над системою, яка до мінімуму зведе потрапляння ракет у цивільне населення", - зазначив Грузевич.
Доповнення
Грузевич повідомляв, що в Україні створено ефективну протидиверсійну систему, завдяки якій за два дні вдалося знищити понад 10 диверсійно-розвідувальних груп окупантів.