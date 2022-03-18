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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 5106 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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В Україні створено протидиверсійну систему: за два дні знищено понад 10 ворожих ДРГ

В Україні створено протидиверсійну систему: за два дні знищено понад 10 ворожих ДРГ

Київ • УНН

 • 154049 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Грузевич повідомив, що в Україні створено ефективну протидиверсійну систему, завдяки якій за два дні вдалося знищити понад 10 диверсійно-розвідувальних груп окупантів. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Створено ефективну, на мою думку, протидиверсійну систему. Тільки за останніх два дні знайдено і знищено понад 10 груп ДРГ загальною чисельністю понад 100 чоловік", - сказав Грузевич.

Деталі

Грузевич додав, що ці ворожі ДРГ вже давно почали свою активність на території України. Однак ЗСУ та СБУ спільними діями знаходять їх та знищують. За весь цей період, від початку війни знищено понад 35 диверсійних груп.

Доповнення

За інформацією Генштабу ЗСУ, ​​ворог намагається вжити заходів для нарощування угруповань військ у напрямку на Київ за рахунок переміщення незлагоджених та небоєздатних підрозділів із Центрального та Східного військових округів.

Також стратегічні завдання окупантів щодо розгрому угруповань ЗС України, виходу на адмінкордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною Україною не виконані.

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