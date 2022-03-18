В Украине создана противодиверсионная система: за два дня уничтожено более 10 вражеских ДРГ

Цитата

“Создана эффективная, по моему мнению, противодиверсионная система. Только за последние два дня найдено и уничтожено более 10 групп ДРГ общей численностью более 100 человек", - сказал Грузевич.

Детали

Грузевич добавил, что эти вражеские ДРГ уже давно начали свою активность на территории Украины. Однако ВСУ и СБУ совместными действиями находят их и уничтожают. За весь этот период, с начала войны уничтожено более 35 диверсионных групп.

Дополнение

По информации Генштаба ВСУ, враг пытается принять меры для наращивания группировок войск в направлении на Киев за счет перемещения несогласованных и небоеспособных подразделений из Центрального и Восточного военных округов.

Также стратегические задачи оккупантов по разгрому группировок ВС Украины, выходу на админграницы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над Левобережной Украиной не выполнены.