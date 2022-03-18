В Украине создана противодиверсионная система: за два дня уничтожено более 10 вражеских ДРГ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Александр Грузевич сообщил, что в Украине создана эффективная противодиверсионная система, благодаря которой за два дня удалось уничтожить более 10 диверсионно-разведывательных групп оккупантов. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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“Создана эффективная, по моему мнению, противодиверсионная система. Только за последние два дня найдено и уничтожено более 10 групп ДРГ общей численностью более 100 человек", - сказал Грузевич.
Детали
Грузевич добавил, что эти вражеские ДРГ уже давно начали свою активность на территории Украины. Однако ВСУ и СБУ совместными действиями находят их и уничтожают. За весь этот период, с начала войны уничтожено более 35 диверсионных групп.
Дополнение
По информации Генштаба ВСУ, враг пытается принять меры для наращивания группировок войск в направлении на Киев за счет перемещения несогласованных и небоеспособных подразделений из Центрального и Восточного военных округов.
Также стратегические задачи оккупантов по разгрому группировок ВС Украины, выходу на админграницы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над Левобережной Украиной не выполнены.