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Генштаб: окупант хоче наростити сили у напрямку на Київ, стратегічні завдання із захоплення лівобережної України не виконані

Генштаб: окупант хоче наростити сили у напрямку на Київ, стратегічні завдання із захоплення лівобережної України не виконані

Київ • УНН

 • 99304 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Стратегічні завдання окупантів щодо розгрому угруповань ЗС України, виходу на адмінкордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною Україною не виконані, ворог намагається наростити сили у напрямку на Київ. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 12:00, пише УНН.

Цитата

“Стратегічні завдання щодо розгрому угруповань ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України залишаються не виконаними. Частково ворогу вдалося тимчасово зайняти населені пункти та встановити контроль над шляхами сполучення у Донецькому та Південнобузькому операційних районах”, - повідомили в ГШ.

“Ворог намагається вжити заходів для нарощування угруповань військ у напрямку на Київ за рахунок переміщення незлагоджених та небоєздатних підрозділів із Центрального та Східного військових округів”, - сказано в зведені.

Окрім того, за даними Генштабу, у зв’язку з витратою майже всього боєзапасу ракет та деяких видів боєприпасів, військово-політичним керівництвом прийнято рішення щодо переведення підприємств російського військово-промислового комплексу, що залучені до виробництва КРМБ "Калібр" та боєприпасів до РСЗВ “Смерч”, на цілодобовий режим роботи.

Деталі

При цьому на Волинському, Поліському і Сіверському напрямках суттєвих змін у діяльності окупаційних військ не зафіксовано. Противник зосередився на фортифікаційному обладнанні зайнятих рубежів.

На Слобожанському та Сумському напрямках активних наступальних дій підрозділи російських окупаційних військ не проводять, ворог здійснює перегрупування та робить спроби налагодити логістичне забезпечення. Окупанти більш активно ведуть розвідку.

Російські терористичні війська не полишають спроб оволодіти містом Ізюм, посилюють угруповання введенням додаткових підрозділів, здійснюють заходи з метою організації інженерного та матеріально-технічного забезпечення.

У Луганській області ворог активізував бойові дії в районі населеного пункту Рубіжне, має частковий успіх. Продовжує здійснювати постійні обстріли незахищених об’єктів цивільної інфраструктури з метою залякування місцевого населення та обмеження дій сил оборони.

У Донецькій області активних бойових дій ворог не вів.

На Таврійському напрямку противник намагається встановити жорсткий адміністративно-поліцейський режим у тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області.

На Південнобузькому напрямку активних дій російських окупантів не відзначено. Ворог продовжує здійснювати обстріли цивільної інфраструктури, нарощує систему логістичного забезпечення угруповання.

“Збройні Сили України у тісній взаємодії з іншими складовим сил оборони чинять опір російським агресорам, завдаючи їм значних втрат у живій силі та військовій техніці”, - запевнили у ГШ.

Нагадаємо

За даними Генштабу станом на ранок 18 березня, російська армія від початку війни в Україні втратила близько 14,2 тис. осіб, 1500 броньованих машин, 450 танків та сотні одиниць іншої військової техніки.

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