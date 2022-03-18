Російська армія втратила вже близько 14,2 тис. осіб, 93 літаки, 450 танків: оновлення Генштабу ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Російська армія від початку війни в Україні втратила близько 1500 броньованих машин, 450 танків та сотні одиниць іншої військової техніки. З кожнем днем також збільшується кількість загиблих військових. Про це інформує Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Відтак, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.03 орієнтовно становлять:
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- особового складу - близько 14 200 осіб;
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- танків ‒ 450 одиниць;
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- бойових броньованих машин ‒ 1448 одиниць;
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- артилерійських систем – 205 одиниць;
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- РСЗВ - 72 одиниці;
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- засоби ППО - 43 одиниць;
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- літаків – 93 одиниць;
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- гелікоптерів – 112 одиниць;
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- автомобільної техніки - 879 одиниць;
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- кораблі/катери - 3 одиниці;
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- цистерн з ПММ - 60;
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12;
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- спеціальна техніка - 11.
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Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Доповнення
Протягом поточної доби українські захисники частково знищили та зупинили просування вглиб території України підрозділів зі складу 437-го навчального полку та 26-го танкового полку збройних сил РФ, втрати ворога уточнюються.