23 доба вторгнення: ЗСУ знищили декілька навчальних та танкових полків агресора
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Протягом поточної доби українські захисники частково знищили та зупинили просування вглиб території України підрозділів зі складу 437-го навчального полку та 26-го танкового полку збройних сил РФ, втрати ворога уточнюються. Про це повідомляє Міноборони України, пише УНН.
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За попередню добу зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією було уражено 14 повітряних цілей ворога (7 літаків, вертоліт, 3 БПЛА та 3 крилаті ракети).
У зв’язку з тим, що окупанти суттєво вичерпали людські ресурси (безповоротні та санітарні втрати, завдані підрозділами ЗСУ, випадки самокаліцтва, з метою ухилення від участі у бойових діях та психогенні втрати), командування збройних сил російської федерації проводять приховану мобілізацію, залучають так званих “добровольців”, строковиків та курсантів, а також найманців із Сирійської арабської республіки.
На окремих тимчасово зайнятих територіях російські окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздаючи продовольчі товари цивільному населенню. Водночас, проводять активний пошук та затримання проукраїнських активістів, держслужбовців, учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей, а також інших громадян, які можуть організувати спротив окупації.