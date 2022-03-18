23 сутки вторжения: ВСУ уничтожили несколько учебных и танковых полков агрессора

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. В течение текущих суток украинские защитники частично уничтожили и остановили продвижение вглубь территории Украины подразделений из состава 437-го учебного полка и 26-го танкового полка вооруженных сил РФ, потери врага уточняются. Об этом сообщает Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

За предыдущие сутки зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией было поражено 14 воздушных целей противника (7 самолет, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты).

В связи с тем, что оккупанты существенно исчерпали человеческие ресурсы (безвозвратные и санитарные потери, понесенные подразделениями ВСУ, случаи самоувечья, с целью уклонения от участия в боевых действиях и психогенные потери), командование вооруженных сил российской федерации проводят скрытую мобилизацию, привлекают так называемых “добровольцев”, срочников и курсантов, а также наемников из Сирийской арабской республики.

На отдельных временно занятых территориях русские оккупанты пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздавая продовольственные товары гражданскому населению. В то же время, проводят активный поиск и задержание проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей, а также других граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации.

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