23 сутки вторжения: ВСУ уничтожили несколько учебных и танковых полков агрессора
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В течение текущих суток украинские защитники частично уничтожили и остановили продвижение вглубь территории Украины подразделений из состава 437-го учебного полка и 26-го танкового полка вооруженных сил РФ, потери врага уточняются. Об этом сообщает Минобороны Украины, пишет УНН.
Детали
За предыдущие сутки зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией было поражено 14 воздушных целей противника (7 самолет, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты).
В связи с тем, что оккупанты существенно исчерпали человеческие ресурсы (безвозвратные и санитарные потери, понесенные подразделениями ВСУ, случаи самоувечья, с целью уклонения от участия в боевых действиях и психогенные потери), командование вооруженных сил российской федерации проводят скрытую мобилизацию, привлекают так называемых “добровольцев”, срочников и курсантов, а также наемников из Сирийской арабской республики.
На отдельных временно занятых территориях русские оккупанты пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздавая продовольственные товары гражданскому населению. В то же время, проводят активный поиск и задержание проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей, а также других граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации.