Российская армия потеряла уже около 14,2 тыс. человек, 93 самолета, 450 танков: обновление Генштаба ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Русская армия от начала войны в Украине потеряла около 1500 бронированных машин, 450 танков и сотни единиц другой военной техники. С каждым днем увеличивается количество погибших военных. Об этом информирует Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Так, общие боевые потери противника 24.02 по 18.03 ориентировочно составляют:
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- Личного состава - около 14 200 человек;
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- Танков ‒ 450 единиц;
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- Боевых бронированных машин ‒ 1448 единиц;
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- Артиллерийских систем - 205 единиц;
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- РСЗО - 72 единицы;
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- Средства ПВО - 43 единиц;
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- Самолетов - 93 единиц;
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- Вертолетов - 112 единиц;
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- Автомобильной техники - 879 единиц;
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- Корабли/катера - 3 единицы;
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- Цистерн с ГСМ - 60;
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- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12;
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- Специальная техника - 11.
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Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Дополнение
В течение текущих суток украинские защитники частично уничтожили и остановили продвижение вглубь территории Украины подразделений из состава 437-го учебного полка и 26-го танкового полка вооруженных сил РФ, потери врага уточняются.