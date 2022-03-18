Российская армия потеряла уже около 14,2 тыс. человек, 93 самолета, 450 танков: обновление Генштаба ВСУ

КИЕВ. 18 марта. УНН. Русская армия от начала войны в Украине потеряла около 1500 бронированных машин, 450 танков и сотни единиц другой военной техники. С каждым днем увеличивается количество погибших военных. Об этом информирует Генштаб ВСУ, пишет УНН.