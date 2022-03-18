Генштаб: оккупант хочет нарастить силы по направлению на Киев, стратегические задачи по захвату левобережной Украины не выполнены

КИЕВ. 18 марта. УНН. Стратегические задачи оккупантов по разгрому группировок ВС Украины, выходу на админграницы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной Украиной не выполнены, враг пытается нарастить силы в направлении на Киев. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00, пишет УНН.