Генштаб: оккупант хочет нарастить силы по направлению на Киев, стратегические задачи по захвату левобережной Украины не выполнены
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Стратегические задачи оккупантов по разгрому группировок ВС Украины, выходу на админграницы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной Украиной не выполнены, враг пытается нарастить силы в направлении на Киев. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00, пишет УНН.
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“Стратегические задачи по разгрому группировок ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины остаются не выполненными. Частично врагу удалось временно занять населенные пункты и установить контроль над путями сообщения в Донецком и Южнобугском операционных районах”, - сообщили в ГШ.
“Враг пытается принять меры для наращивания группировок войск в направлении на Киев за счет перемещения несогласованных и небоеспособных подразделений из Центрального и Восточного военных округов”, - сказано в сводке.
Кроме того, по данным Генштаба, в связи с растратой почти всего боезапаса ракет и некоторых видов боеприпасов, военно-политическим руководством принято решение о переводе предприятий российского военно-промышленного комплекса, привлеченных к производству КРМБ "Калибр" и боеприпасов к РСЗО “Смерч”, на круглосуточный режим работы.
Детали
При этом на Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности оккупационных войск не зафиксировано. Противник сосредоточился на фортификационном оборудовании занятых рубежей.
На Слобожанском и Сумском направлениях активных наступательных действий подразделения российских оккупационных войск не проводят, враг осуществляет перегруппировку и делает попытки наладить логистическое обеспечение. Оккупанты активно ведут разведку.
Российские террористические войска не оставляют попыток овладеть городом Изюм, усиливают группировку вводом дополнительных подразделений, осуществляют мероприятия с целью организации инженерного и материально-технического обеспечения.
В Луганской области враг активизировал боевые действия в районе населенного пункта Рубежное, имеет частичный успех. Продолжает осуществлять постоянные обстрелы незащищенных объектов гражданской инфраструктуры с целью запугивания местного населения и ограничения действий сил обороны.
В Донецкой области активных боевых действий враг не вел.
На Таврическом направлении противник пытается установить жесткий административно-полицейский режим во временно захваченных населенных пунктах Херсонской области.
На Южнобугском направлении активных действий российских оккупантов не отмечено. Враг продолжает осуществлять обстрелы гражданской инфраструктуры, наращивает систему логистического обеспечения группировки.
“Вооруженные Силы Украины в тесном взаимодействии с другими составляющими сил обороны сопротивляются российским агрессорам, нанося им значительные потери в живой силе и военной технике”, - заверили в ГШ.
Напомним
По данным Генштаба, по состоянию на утро 18 марта, российская армия с начала войны в Украине потеряла около 14,2 тыс. человек, 1500 бронированных машин, 450 танков и сотни единиц другой военной техники.