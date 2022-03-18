Украинские военные укрепляют третье кольцо обороны Киева

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"Киев - главная, стратегическая задача нашего врага. Столица, как оккупанты планировали, за три дня не сдалась, благодаря работе не только военных, но и всех правоохранительных органов и сил обороны”, - сказал Грузевич.

Детали

По его словам, на сегодня, по Правому берегу враг остановлен почти за 70 километров, что делает невозможным ведение огня, кроме ракетных обстрелов. По левому берегу его остановили.

“Но противник цинично расстреливает нашу инфраструктуру. Для врага перекрываются основные пути наступления. Каждый город готовится как оборонительный форт. Ранее было создано два круга обороны. На Броварском и Бориспольском направлении противник отказался от наступательных действий. ВСУ ведет работу по укреплению третьего, дальнего кольца обороны", - рассказал Грузевич.

Он отметил, что вокруг столицы действует система ПВО. К сожалению, ракеты, которые сбиваются, падают на город и наносят ущерб инфраструктуре.

"Два сложных направления, из которых противник наносит ракетные удары - с Черного моря и со стороны Беларуси. Разработана эффективная система, когда ракеты пытаются уничтожить на подлете. Сейчас идет работа над системой, которая до минимума сведет попадание ракет в гражданское население", - отметил Грузевич.

Дополнение

Грузевич сообщал, что в Украине создана эффективная противодиверсионная система, благодаря которой за два дня удалось уничтожить более 10 диверсионно-разведывательных групп оккупантов.