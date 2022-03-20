Оккупанты проводят подготовку к наступлению на Киев - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. На Полесском направлении оккупанты пытаются закрепиться на захваченных рубежах, ожидают усиление группировки за счет прибытия резервов, проводят подготовку к наступлению на Киев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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"На Полесском направлении враг пытается закрепиться на захваченных рубежах, ожидает усиление группировки за счет прибытия резервов, проводит подготовку к наступлению на столицу Украины - город Киев", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на Северском направлении активных наступательных действий не проводилось. Враг продолжает перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий. По позициям оккупантов украинские защитники нанесли огневое поражение. Понеся многочисленные потери, противник вынужден перейти к обороне, прибегает к минированию местности.
"На Слобожанском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили. На территории Белгородской области, вблизи государственной границы Украины, обнаружены позиции артиллерии большой мощности. Враг не оставляет намерений установить контроль над городом Изюм, но потерял боеспособность своих подразделений и остановлен",- отмечается в сообщении.
На Донецком направлении основные усилия враг сосредоточивает на штурме населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная. Пытался прорвать оборону украинских войск в районе населенного пункта Верхнеторецкое, понес потери, успеха не имел.
Кроме того, продолжается блокирование и обстрелы города-героя Мариуполя.
"На Южнобугском направлении активных наступательных действий не велось, на отдельных направлениях враг перешел к обороне", — отмечается в сообщении.
Дополнение
Сообщалось, что Вооруженные силы Украины ведут работу по укреплению третьего, дальнего кольца обороны Киева.