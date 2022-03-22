Нужно не дать врагу перейти реку Ирпень и пойти на Киев - председатель ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Надо удержать врага со стороны Бучи и Гостомеля, которые находятся под оккупацией, и не дать российским захватчикам возможности наступления на Киев. Об этом руководитель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сказал в интервью Радио Свобода, информирует УНН.
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"Пока что под оккупацией-что Буча, что Гостомель, что полностью регион, там пока никаких действий мы предпринимать не можем. Нам надо удержать противника на его попытках перейти реку Ирпень и перейти в наступление на Киев. Пока что потенциал не дает нам возможности перейти к наступательным действиям в этом направлении, только локально. Мы наращиваем потенциал, а у врага он уменьшается...", - заявил он.
Напомним
Российские оккупанты в ближайшее время могут осуществить попытку форсирование реки Ирпень.