Нужно не дать врагу перейти реку Ирпень и пойти на Киев - председатель ОГА

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"Пока что под оккупацией-что Буча, что Гостомель, что полностью регион, там пока никаких действий мы предпринимать не можем. Нам надо удержать противника на его попытках перейти реку Ирпень и перейти в наступление на Киев. Пока что потенциал не дает нам возможности перейти к наступательным действиям в этом направлении, только локально. Мы наращиваем потенциал, а у врага он уменьшается...", - заявил он.

Напомним

Российские оккупанты в ближайшее время могут осуществить попытку форсирование реки Ирпень.