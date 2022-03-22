Оккупанты имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня - Генштаб

Детали

Существенных изменений в положении и характере действий сил обороны в течение последних суток не отмечено. Однако, Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны продолжали наносить удары по группировкам войск врага, который пытался удержать захваченные рубежи и преуспели на отдельных направлениях.

Подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и противовоздушной обороны Сухопутных войск за предыдущие сутки было поражено более 9 воздушных целей врага. Это 1 самолет, 6 БПЛА и 2 вертолета, количество сбитых ракет уточняется.

Кроме того, авиация Воздушных Сил наносила сокрушительные удары по скоплениях техники и живой силы противника, вела воздушные бои и осуществляла перехват воздушных целей. Отмечены более активные действия авиации врага за последние сутки.

У противника не исчезли существенные проблемы с обеспечением своих войск. По имеющейся информации, российские оккупационные войска, которые действуют на территории Украины имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогичной является ситуация с горючим, пополнение которым, осуществляется путем перевозки автоцистернами. Трубопроводное сообщение для обеспечения потребностей группировки войск оккупантам организовать не удалось.

В Ахтырском районе Сумской области, зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих. Около 300 оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий, и, на 70 единицах техники, покинули район проведения операции.

На временно оккупированных территориях Луганской области, несмотря на большие потери в живой силе, противник продолжает проводить мобилизацию граждан квазіутворення "ЛНВ". Значительная часть жителей не поддерживает политику оккупантов, не имеет желания брать в руки оружие и скрывается от представителей оккупационной власти.

Показательным является то, что мобилизация проводится хаотично, люди которых мобилизуют распределяются не по специальностям, большинство из них нет никакой военной специальности, потому что никогда не проходили военной службы. С гражданами, имеющими российские паспорта подписываются контракты, кто имеет только паспорт псевдореспублики-оформляется как доброволец.

На Донецком и Луганском направлениях противник продолжает попытки продвинуться и закрепиться, но успеха не имеет.

Украинские защитники и защитницы отразили 13 атак врага и уничтожили 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля.

Подразделения ПВО поразили 2 воздушные цели противника. Потери личного состава врага составили около 300 человек.

Кроме того, защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер “Раптор” и комплекс радиоэлектронной борьбы “Леер-3”.

Напомним

Председатель ОГА: рф уже ввела весь резерв для первого удара по Украине.