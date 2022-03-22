Вторжение рф в Украину: оккупанты потеряли примерно 15 300 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Общие боевые потери рф вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют 15 300 человек. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по22.03 ориентировочно такие:
личного состава — около 15 300 человек,
танков — 509 ед.,
боевых бронированных машин — 1556 ед.,
артиллерийских систем — 252 ед.,
РСЗО — 80 ед.,
средства ПВО — 45 ед.,
самолетов — 99 ед.,
вертолетов — 123 ед.,
автомобильной техники — 1000 ед.,
корабли/катера — 3 ед.,
цистерн с ГСМ — 70,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 35,
специальная техника — 15.
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Бей оккупанта! Вместе победим!" — написали в штабе.
Напомним
По данным Генштаба ВСУ, у оккупантов есть запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогичной является ситуация с горючим.