Вторжение рф в Украину: оккупанты потеряли примерно 15 300 человек

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по22.03 ориентировочно такие:

личного состава — около 15 300 человек,

танков — 509 ед.,

боевых бронированных машин — 1556 ед.,

артиллерийских систем — 252 ед.,

РСЗО — 80 ед.,

средства ПВО — 45 ед.,

самолетов — 99 ед.,

вертолетов — 123 ед.,

автомобильной техники — 1000 ед.,

корабли/катера — 3 ед.,

цистерн с ГСМ — 70,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 35,

специальная техника — 15.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Бей оккупанта! Вместе победим!" — написали в штабе.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, у оккупантов есть запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогичной является ситуация с горючим.