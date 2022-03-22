Українські ППО збили два бойові літаки окупанта на Слобожанському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Підрозділи, що знаходяться в оперативному підпорядкуванні однієї з зенітних ракетних частин Дніпропетровщини, протягом дня у вівторок знищили три ворожих повітряних цілі на Слобожанському напрямку – дрон і два літаки. Про це інформує Facebook-сторінка Повітряного командування "Схід", пише УНН.
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“Підрозділами, що знаходяться в оперативному підпорядкуванні однієї з зенітних ракетних частин Дніпропетровщини, сьогодні знищено три повітряних цілі на Слобожанському напрямку. Силами ППО збито ворожого безпілотника та два бойові літаки країни агресора”, - повідомили у командуванні.
Нагадаємо
Як писав УНН, раніше сьогодні підрозділ Протиповітряної оборони ЗСУ збив над Одещиною ворожий безпілотник.