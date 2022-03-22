Украинские ПВО сбили два боевых самолета оккупанта на Слобожанском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Подразделения, находящиеся в оперативном подчинении одной из зенитных ракетных частей Днепропетровщины, в течение дня во вторник уничтожили три вражеских воздушных цели на Слобожанском направлении - дрон и два самолета. Об этом информирует Facebook-страница Воздушного командования "Восток", пишет УНН.
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“Подразделениями, находящимися в оперативном подчинении одной из зенитных ракетных частей Днепропетровщины, сегодня уничтожено три воздушных цели на Слобожанском направлении. Силами ПВО сбит вражеский беспилотник и два боевых самолета страны агрессора”, - сообщили в командовании.
Напомним
Как писал УНН, ранее сегодня подразделение Противовоздушной обороны ВСУ сбил над Одесщиной вражеский беспилотник.