Украинские ПВО сбили два боевых самолета оккупанта на Слобожанском направлении

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“Подразделениями, находящимися в оперативном подчинении одной из зенитных ракетных частей Днепропетровщины, сегодня уничтожено три воздушных цели на Слобожанском направлении. Силами ПВО сбит вражеский беспилотник и два боевых самолета страны агрессора”, - сообщили в командовании.

Напомним

Как писал УНН, ранее сегодня подразделение Противовоздушной обороны ВСУ сбил над Одесщиной вражеский беспилотник.