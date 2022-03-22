Над Одещиною збили ворожий безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Підрозділ Протиповітряної оборони ЗСУ збив над Одещиною ворожий безпілотник. Про це повідомив у відеозверненні у Telegram офiцер управлiння оперативного командування "Пiвдень" Владислав Назаров, пише УНН.
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"На Одещині системи протиповітряної оборони продовжують виконувати завдання за призначенням, знищуючи ворожі цілі. Так, вранці 22 березня збили ворожий безпілотний літальний апарат", - зазначив Назаров.
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З його слів, військовослужбовці ЗСУ та інші сили, які залучені до оборони півдня України, вживають заходів щодо недопущення висадки морського десанту.
Він також зазначив, що цієї ночі противник продовжував здійснювати психологічний тиск на мирне населення Одеської області: бойовий корабель окупантів обстріляв берегову смугу, де відсутні будь-які військові об’єкти. Підрозділами ЗСУ була надана гідна відсіч противник, вказав офіцер.
Доповнення
22 березня у Києві ППО знищила ракету рашистів, залишки впали у Дніпро.