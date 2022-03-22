Над Одесской областью сбили вражеский беспилотник

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"В Одесской области системы противовоздушной обороны продолжают выполнять задачи по назначению, уничтожая вражеские цели. Так, утром 22 марта сбили вражеский беспилотный летательный аппарат", - отметил Назаров.

Детали

По его словам, военнослужащие ВСУ и другие силы, которые привлечены к обороне юга Украины, принимают меры по недопущению высадки морского десанта.

Он также отметил, что этой ночью противник продолжал осуществлять психологическое давление на мирное население Одесской области: боевой корабль оккупантов обстрелял береговую полосу, где отсутствуют какие-либо военные объекты. Подразделениями ВСУ был оказан достойный отпор противник, указал офицер.

Дополнение

22 марта в Киеве ПВО уничтожила ракету рашистов, части упали в Днепр.