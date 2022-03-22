У Києві ППО знищила ракету рашистів, залишки впали у Дніпро
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Києві над Оболонню українська протиповітряна оборона знищила російську ракету, її залишки впали у Дніпро. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пише УНН.
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"Пів години тому над Оболонню нашими доблесними ППО було знищено ракету рашистів. Імовірно, "Точка У". Залишки ракети впали у Дніпро", – повідомив Геращенко.
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У Києві внаслідок обстрілу російських окупантів пошкоджено вже понад 70 житлових будинків.