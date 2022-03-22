В Киеве ПВО уничтожила ракету рашистов, остатки упали в Днепр

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"Полчаса назад над Оболонью нашими доблестными ПВО была уничтожена ракета рашистов. Предположительно "Точка У". Остатки ракеты упали в Днепр", - сообщил Геращенко.

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В Киеве в результате обстрела российских оккупантов повреждено уже более 70 жилых домов.