В Киеве ПВО уничтожила ракету рашистов, остатки упали в Днепр
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Киеве над Оболонью украинская противовоздушная оборона уничтожила российскую ракету, ее остатки упали в Днепр. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет УНН.
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"Полчаса назад над Оболонью нашими доблестными ПВО была уничтожена ракета рашистов. Предположительно "Точка У". Остатки ракеты упали в Днепр", - сообщил Геращенко.
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В Киеве в результате обстрела российских оккупантов повреждено уже более 70 жилых домов.