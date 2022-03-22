Вторгнення РФ: кількість збитих українськими воїнами російських літаків сягнула 100
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Кількість літаків рашистських окупантів, збитих українськими воїнами з початку вторгнення, здається сьогодні перевалила за 100. Про це у Facebook повідомив радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович, пише УНН.
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"За попередніми даними, є 100 російський літак. Збитий над Маріуполем. І ще + 2 над Дніпропетровщиною", - написав радник глави ОП у Facebook.
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Як писав УНН, українські захисники сьогодні збили літак російських окупантів у Маріуполі.
Крім того, підрозділи, що знаходяться в оперативному підпорядкуванні однієї з зенітних ракетних частин Дніпропетровщини, протягом дня у вівторок знищили три ворожих повітряних цілі на Слобожанському напрямку – дрон і два літаки.
Нагадаємо
За даними Генштабу ЗСУ, станом на 22 березня загальні бойові втрати рф внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять 15 300 осіб.