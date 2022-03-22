Є добрі новини: українські захисники збили літак рашистів у Маріуполі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Українські захисники сьогодні збили літак російських окупантів у Маріуполі. Про це УНН інформує з посиланням на Маріупольську міську раду, пише УНН.
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“О 16:45 в районі басейну Нептун наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останні тижні знищував наше місто. Так буде з кожним ворогом! С кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто”, - ідеться в повідомленні.
Додамо
Сьогодні українські військові вже восьмий раз вдарили по тимчасово окупованому російськими військами аеродрому "Чорнобаївка" на Херсонщині.