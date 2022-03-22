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Восьма серія: окупантам знову дісталося під Чорнобаївкою

Восьма серія: окупантам знову дісталося під Чорнобаївкою

Київ • УНН

 • 248186 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Українські військові вже восьмий раз вдарили по тимчасово окупованому російськими військами аеродрому "Чорнобаївка" на Херсонщині. Як повідомив в ефірі одного з телеканалів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, цей феномен пояснюється тим, що росіяни накопичили величезне угруповання з Криму, і просуватися вглиб України вони можуть лише "капілярним шляхом", передає УНН.

Цитата

“Вони накопичили величезне угруповання з Криму на цьому напрямку, а перекинути на правий берег, там, де Миколаїв, Одеса, їм бажано - але недосяжно. Можна лише через два мости – Антонівський міст біля Херсону і ще північніше міст у Новій Каховці. Їх величезна кількість, і просуватися вглиб України вони можуть лише "капілярним шляхом", - зазначив Арестович.

Деталі

На думку представника Офісу президента, у відкритому степу важко залишитись непомітними великому скупченню рашистів. Тому українські захисники знаходять їх частіше, ніж окупантам хотілся б.

“Вони там накопичують вертолітне угруповання. А вертоліт тільки у кіно може сідати, де хоче. Потрібна вертолітна топографічна прив’язка й аеродромне забезпечення, тому вони змушені обирати аеродром. Вони грають у "пʼятнашки", намагаються пересуватися, щоб не стояти в одному місці, але не можуть його не використовувати. Там склався такий вузол, і на цей вузол прилітають, і ще будуть прилітати”, - додав Арестович.

Зокрема, повітряне командування “Схід” повідомило про “восьму серію першого сезону” удару по тимчасово-окупованій Чорнобаївці.

Додамо

21 березня українські військові всьоме вдарили по тимчасово окупованому російськими військами аеродрому "Чорнобаївка".

На території аеродрому окупанти намагаються облаштувати базу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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