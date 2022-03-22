Восьма серія: окупантам знову дісталося під Чорнобаївкою

Цитата

“Вони накопичили величезне угруповання з Криму на цьому напрямку, а перекинути на правий берег, там, де Миколаїв, Одеса, їм бажано - але недосяжно. Можна лише через два мости – Антонівський міст біля Херсону і ще північніше міст у Новій Каховці. Їх величезна кількість, і просуватися вглиб України вони можуть лише "капілярним шляхом", - зазначив Арестович.

Деталі

На думку представника Офісу президента, у відкритому степу важко залишитись непомітними великому скупченню рашистів. Тому українські захисники знаходять їх частіше, ніж окупантам хотілся б.

“Вони там накопичують вертолітне угруповання. А вертоліт тільки у кіно може сідати, де хоче. Потрібна вертолітна топографічна прив’язка й аеродромне забезпечення, тому вони змушені обирати аеродром. Вони грають у "пʼятнашки", намагаються пересуватися, щоб не стояти в одному місці, але не можуть його не використовувати. Там склався такий вузол, і на цей вузол прилітають, і ще будуть прилітати”, - додав Арестович.

Зокрема, повітряне командування “Схід” повідомило про “восьму серію першого сезону” удару по тимчасово-окупованій Чорнобаївці.



Додамо

21 березня українські військові всьоме вдарили по тимчасово окупованому російськими військами аеродрому "Чорнобаївка".

На території аеродрому окупанти намагаються облаштувати базу.