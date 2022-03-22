Восьмая серия: оккупантам снова досталось под Чернобаевкой

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Украинские военные уже восьмой раз ударили по временно оккупированному российскими войсками аэродрому "Чернобаевка" в Херсонской области. Как сообщил в эфире одного из телеканалов советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, этот феномен объясняется тем, что россияне накопили огромное группировки из Крыма, и продвигаться вглубь Украины они могут лишь "капиллярным путем", передает УНН.

Цитата

“Они накопили огромные группировки из Крыма на этом направлении, а перебросить на правый берег, там, где Николаев, Одесса, им желательно, но недостижимо. Можно только через два моста - Антоновский мост возле Херсона и еще севернее городов в Новой Каховке. Их огромное количество, и продвигаться вглубь Украины они могут только "капиллярным путем", - отметил Арестович.

Детали

По мнению представителя Офиса президента, в открытой степи трудно остаться незаметными большому скоплению рашистов. Поэтому украинские защитники находят их чаще, чем оккупантам хотелось бы.

“Они там накапливают вертолетную группировку. А вертолет только в кино может садиться, где хочет. Нужна вертолетная топографическая привязка и аэродромное обеспечение, поэтому они вынуждены выбирать аэродром. Они играют в "пятнашки", пытаются передвигаться, чтобы не стоять в одном месте, но не могут его не использовать. Там сложился такой узел, и на этот узел прилетают, и еще будут прилетать”, - добавил Арестович.

В частности, воздушное командование "Восток" сообщило о "восьмой серии первого сезона" удара по временно-оккупированной Чернобаевке.

Добавим

21 марта украинские военные в седьмой раз ударили по временно оккупированному российскими войсками аэродрому "Чернобаевка".

На территории аэродрома оккупанты пытаются обустроить базу.

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