Восьмая серия: оккупантам снова досталось под Чернобаевкой

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“Они накопили огромные группировки из Крыма на этом направлении, а перебросить на правый берег, там, где Николаев, Одесса, им желательно, но недостижимо. Можно только через два моста - Антоновский мост возле Херсона и еще севернее городов в Новой Каховке. Их огромное количество, и продвигаться вглубь Украины они могут только "капиллярным путем", - отметил Арестович.

Детали

По мнению представителя Офиса президента, в открытой степи трудно остаться незаметными большому скоплению рашистов. Поэтому украинские защитники находят их чаще, чем оккупантам хотелось бы.

“Они там накапливают вертолетную группировку. А вертолет только в кино может садиться, где хочет. Нужна вертолетная топографическая привязка и аэродромное обеспечение, поэтому они вынуждены выбирать аэродром. Они играют в "пятнашки", пытаются передвигаться, чтобы не стоять в одном месте, но не могут его не использовать. Там сложился такой узел, и на этот узел прилетают, и еще будут прилетать”, - добавил Арестович.

В частности, воздушное командование "Восток" сообщило о "восьмой серии первого сезона" удара по временно-оккупированной Чернобаевке.



Добавим

21 марта украинские военные в седьмой раз ударили по временно оккупированному российскими войсками аэродрому "Чернобаевка".

На территории аэродрома оккупанты пытаются обустроить базу.