І знову Чорнобаївка: українські війська всьоме вдарили по рашистам

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"Зберіться. Зараз від вас знадобиться вся ваша мужність. Чорнобаївка. Сьомий раз", - написав Арестович.

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Так, на території аеродрому окупанти намагаються облаштувати базу. На даній локації до сьогожнішнього дня українські сили громили їх уже шість разів.

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