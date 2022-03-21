І знову Чорнобаївка: українські війська всьоме вдарили по рашистам
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Українські військові усьоме вдарили по тимчасово окупованому російськими військами аеродрому "Чорнобаївка". Про це у своєму Facebook повідомив радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович, пише УНН.
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"Зберіться. Зараз від вас знадобиться вся ваша мужність. Чорнобаївка. Сьомий раз", - написав Арестович.
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Так, на території аеродрому окупанти намагаються облаштувати базу. На даній локації до сьогожнішнього дня українські сили громили їх уже шість разів.
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