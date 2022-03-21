И снова Чернобаевка: украинские войска в седьмой раз ударили по рашистам
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Украинские военные в седьмой раз ударили по временно оккупированному российскими войсками аэродрому "Чернобаевка". Об этом в своем Facebook сообщил советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович, пишет УНН.
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"Соберитесь. Сейчас от вас понадобится все ваше мужество. Чернобаевка. Седьмой раз", - написал Арестович.
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Так, на территории аэродрома оккупанты пытаются обустроить базу. На данной локации к сегодняшнему дню украинские силы громили их уже шесть раз.
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