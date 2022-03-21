И снова Чернобаевка: украинские войска в седьмой раз ударили по рашистам

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"Соберитесь. Сейчас от вас понадобится все ваше мужество. Чернобаевка. Седьмой раз", - написал Арестович.

Детали

Так, на территории аэродрома оккупанты пытаются обустроить базу. На данной локации к сегодняшнему дню украинские силы громили их уже шесть раз.

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