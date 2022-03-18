Укріплення противника, перемоги ВПС та розгром у Чорнобаївці: Арестович про ситуацію на 23-й день війни

Цитата

“Як каже наш Генштаб, суттєвих змін у стані, чисельності або характері Збройних сил противника не трапилось. Ця і попередня доба – це доба укріплення противника на позиціях, які він займає, намагання поповнити матеріальні запаси і маленьких тактичних дій на покращення своїх позицій, які своєчасно припиняються Збройними силами. Це стосується напрямків Києва, Сум, Чернігова, Харкова. Зона ООС і місто Маріуполь, і напрямок Херсон-Миколаїв залишаються основними напрямками зосередження зусиль противника, хоча і там активних дій не велось, окрім міста Ізюм, де росіяни кинули в бій учбові підрозділи збройних сил російської федерації, які зазнали поразки – частково знищені, частково взяті в полон, частково розсіяні”, - сказав Арестович.

Деталі

Радник глави ОП заявив, що у воєнній справі, коли кидають курсантів на основні напрямки, це означає “майже розгром”.

Крім того, з його слів, Повітряні сили України протягом доби збили понад 10 літальних апаратів противника, з яких щонайменше чотири літаки, два вертольота, крилаті ракети і безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного звена.

“Хочу повідомити, що аеродром в Чорнобаївці, який росіяни використовують як свій командний пункт і місце збору літаків, знову порадував нас результатом. Збройні сили України знову нанесли удар по аеродрому Чорнобаївки, і за попередніми даними знищили командний пункт 8-ї загальновійськової армії російської федерації Південного військового округу рф. Це як раз напрямок, який відповідав за ОРДЛО – створення і постачання збройних сил так званих “Л/ДНР”, які насправді були частиною ворожої машини роійської федерації і зараз гинуть у зіткненнях з нашими воєнними на Сході України”, - розповів Арестович.

Він також розповів, за попередніми даними, командувач цієї армії загинув, так само як і декілька генералів.

Додамо

За даними Генштабу ЗС, російська армія від початку війни в Україні втратила близько 1500 броньованих машин, 450 танків та сотні одиниць іншої військової техніки. З кожнем днем також збільшується кількість загиблих військових.