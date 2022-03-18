Укрепления противника, победы ВВС и разгром в Чернобаевке: Арестович о ситуации на 23-й день войны

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Текущие и предыдущие сутки происходило укрепление противника на позициях. Об этом заявил на брифинге советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович, пишет УНН.

Цитата

“Как говорит наш Генштаб, существенных изменений в состоянии, численности или характере Вооруженных сил противника не случилось. Эти и предыдущие сутки - это сутки укрепления противника на позициях, которые он занимает, попытки пополнить материальные запасы и маленьких тактических действий на улучшение своих позиций, которые своевременно прекращаются Вооруженными силами. Это касается направлений Киева, Сум, Чернигова, Харькова. Зона ООС и город Мариуполь, и направление Херсон-Николаев остаются основными направлениями сосредоточения усилий противника, хотя и там активных действий не велось, кроме города Изюм, где россияне бросили в бой учебные подразделения вооруженных сил российской федерации, которые потерпели поражение - частично уничтожены, частично взяты в плен, частично рассеяны”, - сказал Арестович.

Детали

Советник главы ОП заявил, что в военном деле, когда бросают курсантов на основные направления, это означает “почти разгром”.

Кроме того, по его словам, воздушные силы Украины в течение суток сбили более 10 летательных аппаратов противника, из которых по меньшей мере четыре самолета, два вертолета, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического звена.

“Хочу сообщить, что аэродром в Чернобаевке, который русские используют как свой командный пункт и место сбора самолетов, снова порадовал нас результатом. Вооруженные силы Украины вновь нанесли удар по аэродрому Чернобаевки, и по предварительным данным уничтожили командный пункт 8-й общевойсковой армии российской федерации Южного военного округа рф. Это как раз направление, которое отвечало за ОРДЛО - создание и снабжение Вооруженных сил так называемых “Л/ДНР”, которые на самом деле были частью враждебной машины российской федерации и сейчас гибнут в столкновениях с нашими военными на востоке Украины”, - рассказал Арестович.

Он также рассказал, что по предварительным данным, командующий этой армии погиб, так же как и несколько генералов.

Добавим

За данным Генштаба ВС, российская армия с начала войны в Украине потеряла около 1500 бронированных машин, 450 танков и сотни единиц другой военной техники. С каждым днем увеличивается количество погибших военных.

Украинские Национальные Новости

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