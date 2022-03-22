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Есть хорошие новости: украинские защитники сбили самолет рашистов в Мариуполе

Киев • УНН

 • 736622 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Украинские защитники сегодня сбили самолет российских оккупантов в Мариуполе. Об этом УНН информирует со ссылкой на Мариупольскую городскую раду, пишет УНН.

Есть хорошие новости: украинские защитники сбили самолет рашистов в Мариуполе

Цитата

“В 16:45 в районе бассейна Нептун наши защитники сбили один из самолетов российских оккупантов, который последние недели уничтожал наш город. Так будет с каждым врагом! С каждым, кто посягнул на нашу свободу, на наш город”, - говорится в сообщении.

Добавим

Сегодня украинские военные уже восьмой раз ударили по временно оккупированном российскими войсками аэродромУ "Чернобаевка" в Херсонской области.

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