Есть хорошие новости: украинские защитники сбили самолет рашистов в Мариуполе

Цитата

“В 16:45 в районе бассейна Нептун наши защитники сбили один из самолетов российских оккупантов, который последние недели уничтожал наш город. Так будет с каждым врагом! С каждым, кто посягнул на нашу свободу, на наш город”, - говорится в сообщении.

Добавим

Сегодня украинские военные уже восьмой раз ударили по временно оккупированном российскими войсками аэродромУ "Чернобаевка" в Херсонской области.