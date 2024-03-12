ВСУ предупреждают об угрозе авиационных ударов в прифронтовых областях

В TikTok распространяется "новость" о несуществующем законе о единовременной выплате 14 000 гривен для украинцев

В TikTok распространилась фейковая новость о несуществующем украинском законе, который предусматривает единовременную выплату 14 000 гривен украинцам, которые не выехали из страны во время войны.