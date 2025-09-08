ВСУ ликвидировали 910 россиян и уничтожили 5 танков за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки, 7 сентября, российские войска потеряли 910 оккупантов убитыми и ранеными. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1089060 (+910) человек ликвидировано

танков ‒ 11168 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 23258 (+4)

артиллерийских систем ‒ 32545 (+29)

РСЗО ‒ 1481 (0)

средства ПВО ‒ 1217 (0)

самолетов ‒ 422 (0)

вертолетов ‒ 341 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 57278 (+461)

крылатые ракеты ‒ 3691 (+5)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 61135 (+81)

специальная техника ‒ 3961 (+4)

Данные уточняются.

