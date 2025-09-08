ВСУ ликвидировали 910 россиян и уничтожили 5 танков за сутки - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки, 7 сентября, российские войска потеряли 910 оккупантов убитыми и ранеными. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.25 составляют 1089060 человек ликвидировано.
За прошедшие сутки, 7 сентября, российские войска потеряли 910 оккупантов убитыми и ранеными. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1089060 (+910) человек ликвидировано
- танков ‒ 11168 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 23258 (+4)
- артиллерийских систем ‒ 32545 (+29)
- РСЗО ‒ 1481 (0)
- средства ПВО ‒ 1217 (0)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 57278 (+461)
- крылатые ракеты ‒ 3691 (+5)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 61135 (+81)
- специальная техника ‒ 3961 (+4)
Данные уточняются.
