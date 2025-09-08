ВСУ ликвидировали 910 россиян и уничтожили 5 танков за сутки - Генштаб

$41.350.00
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 18754 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34 • 34700 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 44987 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 62594 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 73593 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 107371 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 90295 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 53576 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 57753 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Популярные новости
"Ответственность неизбежна": Москву украсили открытками в честь Дня ГУР МОPhoto7 сентября, 19:26 • 7448 просмотра
Более 200 человек обратились за помощью в Киеве после атаки РФ 7 сентября7 сентября, 20:34 • 6474 просмотра
"Трамп дал путину то, что он хотел": Зеленский о встрече на Аляске7 сентября, 20:38 • 3686 просмотра
Силы обороны зачистили Владимировку и отбросили врага возле трех населенных пунктов в Донецкой области - DeepStatePhoto7 сентября, 21:49 • 12850 просмотра
Десятки американцев погибли, защищая Украину от российской агрессии23:20 • 10045 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 107370 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 90294 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 84171 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 63123 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 84490 просмотра
УНН Lite
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 17490 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 23094 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 55419 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 111198 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 52212 просмотра
ВСУ ликвидировали 910 россиян и уничтожили 5 танков за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 28 просмотра

За минувшие сутки, 7 сентября, российские войска потеряли 910 оккупантов убитыми и ранеными. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.25 составляют 1089060 человек ликвидировано.

ВСУ ликвидировали 910 россиян и уничтожили 5 танков за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки, 7 сентября, российские войска потеряли 910 оккупантов убитыми и ранеными. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1089060 (+910) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11168 (+5)
      • боевых бронированных машин ‒ 23258 (+4) 
        • артиллерийских систем ‒ 32545 (+29) 
          • РСЗО ‒ 1481 (0) 
            • средства ПВО ‒ 1217 (0) 
              • самолетов ‒ 422 (0) 
                • вертолетов ‒ 341 (0) 
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 57278 (+461) 
                    • крылатые ракеты ‒ 3691 (+5) 
                      • корабли / катера ‒ 28 (0) 
                        • подводные лодки ‒ 1 (0) 
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 61135 (+81) 
                            • специальная техника ‒ 3961 (+4) 

                              Данные уточняются.

                              Бойцы ГУР остановили попытку прорыва россиян к границам Днепропетровщины06.09.25, 10:31 • 3454 просмотра

                              Вероника Марченко

                              Война в Украине
                              Вооруженные силы Украины