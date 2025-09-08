ЗСУ ліквідували 910 росіян та знищили 5 танків за добу - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу, 7 вересня, російські війська втратили 910 окупантів вбитими та пораненими. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.25 становлять 1089060 осіб ліквідовано.
За минулу добу, 7 вересня російські війська втратили 910 окупантів вбитими та пораненими. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1089060 (+910) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11168 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 23258 (+4)
- артилерійських систем ‒ 32545 (+29)
- РСЗВ ‒ 1481 (0)
- засоби ППО ‒ 1217 (0)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 57278 (+461)
- крилаті ракети ‒ 3691 (+5)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61135 (+81)
- спеціальна техніка ‒ 3961 (+4)
Дані уточнюються.
Бійці ГУР зупинили спробу прориву росіян до кордонів Дніпропетровщини 06.09.25, 10:31 • 3454 перегляди