ЗСУ ліквідували 910 росіян та знищили 5 танків за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 68 перегляди

За минулу добу, 7 вересня, російські війська втратили 910 окупантів вбитими та пораненими. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.25 становлять 1089060 осіб ліквідовано.

ЗСУ ліквідували 910 росіян та знищили 5 танків за добу - Генштаб

За минулу добу, 7 вересня російські війська втратили 910 окупантів вбитими та пораненими. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1089060 (+910) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11168 (+5)
      • бойових броньованих машин ‒ 23258 (+4) 
        • артилерійських систем ‒ 32545 (+29) 
          • РСЗВ ‒ 1481 (0) 
            • засоби ППО ‒ 1217 (0) 
              • літаків ‒ 422 (0) 
                • гелікоптерів ‒ 341 (0) 
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 57278 (+461) 
                    • крилаті ракети ‒ 3691 (+5) 
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0) 
                        • підводні човни ‒ 1 (0) 
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61135 (+81) 
                            • спеціальна техніка ‒ 3961 (+4) 

                              Дані уточнюються.

                              Бійці ГУР зупинили спробу прориву росіян до кордонів Дніпропетровщини 06.09.25, 10:31 • 3454 перегляди

                              Вероніка Марченко

                              Війна в Україні
                              Збройні сили України