ЗСУ ліквідували 910 росіян та знищили 5 танків за добу - Генштаб

За минулу добу, 7 вересня російські війська втратили 910 окупантів вбитими та пораненими. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1089060 (+910) осіб ліквідовано

танків ‒ 11168 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 23258 (+4)

артилерійських систем ‒ 32545 (+29)

РСЗВ ‒ 1481 (0)

засоби ППО ‒ 1217 (0)

літаків ‒ 422 (0)

гелікоптерів ‒ 341 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 57278 (+461)

крилаті ракети ‒ 3691 (+5)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61135 (+81)

спеціальна техніка ‒ 3961 (+4)

Дані уточнюються.

Бійці ГУР зупинили спробу прориву росіян до кордонів Дніпропетровщини