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Вступление в аспирантуру: каким будет и сколько продлится тест

Киев • УНН

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Для поступления в аспирантуру в 2024 году нужны результаты ЕВИ и ЕВВ по методологии научных исследований. Тест ЕВВ будет содержать 100 заданий с выбором одного правильного ответа.

Вступление в аспирантуру: каким будет и сколько продлится тест

В этом году для поступления в аспирантуру требуются результаты не только единого вступительного экзамена (ЕВИ), но и единого вступительного испытания по методологии научных исследований (ЕВВ). Каким будет ЕВВ для поступления в аспирантуру,  сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что тестовые задания ЕВВ будут составлены в соответствии с программой единого вступительного испытания по методологии научных исследований

Согласно утвержденной спецификации, тест будет содержать 100 заданий, на выполнение которых будет отведено два с половиной часа - 150 минут. Все задания ЕВВ будут иметь одинаковую структуру - с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных вариантов. За каждый правильный ответ участник получит 1 балл, в случае неправильного ответа, выбора нескольких вариантов или не предоставления ответа - 0 баллов. 

Содержание теста ЕВВ и его характеристика разработаны Научно-методическим центром высшего и профессионального предвысшего образования в сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины

Украинский центр оценивания качества образования лишь администрирует проведение тестирования, обеспечивая техническую и организационную поддержку процесса.

Все желающие могут ознакомиться с тестовыми подборками ЕВИ, которые использовали в прошлые годы.

Отмечается, что до 12 июня в кабинетах участников вступительных испытаний в аспирантуру будет размещено приглашение с информацией о дате, времени и месте проведения ЕВИ/ЕВВ.

Подробнее о вступительных в аспирантуру - по ссылке.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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