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Вступ до аспірантури: яким буде і скільки триватиме тест

Київ • УНН

 • 832 перегляди

Для вступу до аспірантури в 2024 році потрібні результати ЄВІ та ЄВВ з методології наукових досліджень. Тест ЄВВ міститиме 100 завдань з вибором однієї правильної відповіді.

Вступ до аспірантури: яким буде і скільки триватиме тест

Цього року для вступу до аспірантури потрібні результати не тільки єдиного вступного іспиту (ЄВІ), а й єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ). Яким буде ЄВВ для вступу в аспірантуру,  повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що тестові завдання ЄВВ буде укладено відповідно до програми єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень

Згідно із затвердженою специфікацією тест міститиме 100 завдань, на виконання яких буде відведено дві з половиною години - 150 хвилин. Усі завдання ЄВВ матимуть однакову структуру - з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів. За кожну правильну відповідь учасник отримає 1 бал, у разі неправильної відповіді, вибору кількох варіантів або ненадання відповіді - 0 балів. 

Зміст тесту ЄВВ та його характеристику розроблено Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти у співпраці з Міністерством освіти і науки України

Український центр оцінювання якості освіти лише адмініструє проведення тестування, забезпечуючи технічну та організаційну підтримку процесу.

Усі охочі можуть ознайомитися з тестовими добірками ЄВІ, які використовували в минулі роки.

Зауважується, що до 12 червня в кабінетах учасників вступних випробувань до аспірантури буде розміщено запрошення з інформацією про дату, час та місце проведення ЄВІ/ЄВВ.

Докладніше про вступні до аспірантури - за посиланням.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Міністерство освіти і науки України
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