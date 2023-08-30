Вступление Украины в ЕС. "Надо проголосовать соответствующие законопроекты в Раде" – Зеленский

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«Очень активно готовимся к переговорам и встречам, которые запланированы на сентябрь. Провел совещания с международниками, с нашими послами в соответствующих странах. Четко видим, с какими лидерами должны встретиться и переговорить, а также какие результаты должны принести Украине», — сказал Зеленский в видеообращении в среду.

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Также он сообщил, что провел совещание с парламентариями и членами правительства по поводу готовности к открытию переговоров о членстве с Евросоюзом.

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"Провел большое совещание с представителями парламента, с членами правительства, нашими международниками относительно нашей готовности к открытию переговоров о членстве с Евросоюзом. Выполнение рекомендаций, необходимые уже подготовленные законопроекты, которые нужно проголосовать в парламенте – это обязанность", - отметил глава. государства.

Зеленский подчеркнул, что "226 голосов за каждое решение по Украине в Евросоюзе – это обязанность".

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