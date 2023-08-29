Глобальный саммит мира, гарантии безопасности и "зерновой коридор": Зеленский сообщил подробности разговора с премьером Японии

Детали

Зеленский сообщил, что пригласил Японию принять участие в подготовке Глобального саммита мира.

“Ценим декларацию G7 о гарантиях безопасности для Украины, принятую во время японского председательства. Актуально — заключение соответствующих двусторонних соглашений в рамках декларации. Готовы начать этот переговорный процесс с Японией как можно быстрее.

Рассказал господину Премьер-министру об усилиях, которые прилагает Украина для продолжения действия „зернового коридора“, в частности путем создания альтернативных маршрутов. Украина готова и в дальнейшем выступать гарантом мировой продовольственной безопасности”, — написал Президент Украины в Telegram.

Также обсудили подготовку Конференции по вопросам восстановления Украины, запланированной в Японии на начало следующего года, и скоординировали наши шаги накануне важных международно-правовых мероприятий, добавил Зеленский.

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Дополнение

Япония предоставит Украине помощь в объеме до 7 млрд долларов в зависимости от потребностей.