Глобальний саміт миру, безпекові гарантії та "зерновий коридор": Зеленський повідомив подробиці розмови з прем'єром Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Говорили про Глобальний саміт миру, безпекові гарантії та підготовку Конференції з питань відновлення України, передає УНН.
Деталі
Зеленський повідомив, що запросив Японію взяти участь у підготовці Глобального саміту миру.
"Цінуємо декларацію G7 про безпекові гарантії для України, ухвалену під час японського головування. На часі – укладення відповідних двосторонніх угод у межах декларації. Готові розпочати цей переговорний процес із Японією якнайшвидше.
Розповів пану Премʼєр-міністру про зусилля, яких докладає Україна для продовження дії «зернового коридору», зокрема шляхом створення альтернативних маршрутів. Україна готова й надалі виступати гарантом світової продовольчої безпеки", - написав Президент України у Telegram.
Також обговорили підготовку Конференції з питань відновлення України, запланованої у Японії на початок наступного року, та скоординували наші кроки напередодні важливих міжнародно-правових заходів, додав Зеленський.
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Доповнення
Японія надасть Україні допомогу обсягом до 7 млрд доларів залежно від потреб.