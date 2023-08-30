Вступ України в ЄС. "Треба проголосувати відповідні законопроєкти у Раді" – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент Зеленський провів наради з міжнародних питань щодо готовності до переговорів про членство в ЄС. Про це він повідомив у вечірньому зверненні, передає УНН.
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«Дуже активно готуємося до перемовин і зустрічей, які заплановані на вересень. Провів наради з міжнародниками, із нашими послами у відповідних країнах. Чітко бачимо, з якими лідерами маємо зустрітися та переговорити, а також які результати маємо принести Україні», — сказав Зеленський у відеозверненні в середу.
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Також він повідомив, що провів нараду з парламентарями і членами уряду щодо готовності до відкриття переговорів про членство з Євросоюзом.
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"Провів велику нараду з представниками парламенту, з членами уряду, нашими міжнародниками щодо нашої готовності до відкриття переговорів про членство з Євросоюзом. Виконання рекомендацій, необхідні законопроєкти, які вже підготовлені і які потрібно проголосувати в парламенті – це обов’язок", - зазначив глава держави.
Зеленський наголосив, що "226 голосів за кожне рішення щодо України в Євросоюзі - це обов'язок".
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