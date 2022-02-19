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Вступление Украины в НАТО не стоит в повестке и не случится в обозримом будущем - Шольц

Вступление Украины в НАТО не стоит в повестке и не случится в обозримом будущем - Шольц

Киев • УНН

 • 26618 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. На фоне военной угрозы, вопрос вступления Украины в НАТО не стоит в повестке, а в ближайшем будущем расширение Альянса на восток за счет вступления Украины в НАТО не случится. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на конференции безопасности в Мюнхене, пишет УНН.

Цитата

"Проблема заключается в том, что членство Украины в НАТО не стоит в повестке, не случится в обозримом будущем", - заявил Шольц.

Детали

Он отметил, что решения в пользу гарантированного присоединения Украины к НАТО не было.

Шольц также призвал к диалогу с РФ для урегулирования отношений. Он заявил, что Запад готов вести переговоры с Россией по вопросам безопасности. Для этого нужно использовать все дипломатические каналы.

Добавим

17 февраля Представители Альянса на встрече с министром обороны Украины Алексеем Резниковы подчеркнули последовательную и устойчивую политику открытых дверей НАТО, выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах, подчеркнули необходимость обеспечения политической и практической поддержки.

Тем временем, Украина, Великобритания и Республика Польша договорились разработать трехсторонний меморандум о сотрудничестве.

Министры подчеркнули, что каждое европейское государство свободно выбирать или менять свои меры безопасности, включая договоры о союзе, и что ни одно государство не может рассматривать любую часть Европы как сферу своего влияния.

НАТО в очередной раз призывает Российскую Федерацию отвести свои войска от украинских границ. Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене, это станет первым важным шагом для того, чтобы найти решение конфликта.

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