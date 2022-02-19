Вступление Украины в НАТО не стоит в повестке и не случится в обозримом будущем - Шольц

КИЕВ. 19 февраля. УНН. На фоне военной угрозы, вопрос вступления Украины в НАТО не стоит в повестке, а в ближайшем будущем расширение Альянса на восток за счет вступления Украины в НАТО не случится. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на конференции безопасности в Мюнхене, пишет УНН.